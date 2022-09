Kringloopwinkel Re-Sell geeft dikke cheque aan Westlandse kinderen: ‘Een ontzettend mooi gebaar’

Dit geld wordt verdeeld over de kinderen die gebruikmaken van het KindPakket op de WestlandPas. Op hun pas komt 25 euro te staan als tegoed. Met dit Doe Mee geld kunnen deze kinderen iets kopen in één van de deelnemende speelgoedwinkels of ze kunnen het gebruiken om vrij te zwemmen bij één van de Westlandse zwembaden.

Mooi gebaar

Wethouder Barend Rombout (Zorg en Welzijn) is blij verrast met deze bijdrage. ,,Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mee kan doen met zijn of haar leeftijdsgenootjes”, zegt hij. ,,Het is een ontzettend mooi gebaar om geld te doneren aan de kinderen die het nodig hebben. Door de donatie van Re-Sell kunnen deze kinderen zelf iets kiezen wat zij leuk vinden.”

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers kan Re-Sell jaarlijks het grootste deel van haar inkomsten aan goede doelen doneren. ,,Twee jaar geleden bestonden we tien jaar en omdat in die tijd corona ook ons parten speelde, konden we minder doneren en besloten we voorlopig alleen voor Westlandse doelen te kiezen”, legt bestuurslid Corine Weterings uit. ,,We zijn blij dat we juist nu deze kinderen kunnen verrassen met iets extra’s.”

