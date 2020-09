Kris wordt de derde bakker binnen een straal van 200 meter: ‘Wij gaan het anders doen’

Ze zijn nog aan het verbouwen, maar zodra het pand op de hoek van het Marktplein met de Graaf Willem III-straat op een kier staat, kunnen Westlanders zich niet bedwingen. ,,Ze zijn nieuwsgierig”, zegt Kris Huijsman (24) lachend. ,,Ze steken hun neus naar binnen om even te kijken. We hebben nu al zoveel leuke reacties ontvangen sinds bekend is geworden dat we hier een bakkerij met winkel gaan beginnen. We maken ons geen zorgen over het aantrekken van klanten.”