Kunstdocent Martin Groen (63): ‘Westlanders zijn recht voor z’n raap’

Groos Kevin Klinkspoor: ‘Hier wonen, geworteld zijn en meedoen, dat maakt je een Westlander’

Kevin Klinkspoor (22) studeert politieke wetenschappen in Leiden en brengt zijn studie graag in praktijk. Eerder in de Westlandse jongerenraad en sinds deze verkiezingen als gemeenteraadslid voor het CDA.

24 april