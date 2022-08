Kunstgrasveld in het Hofpark komt eraan: ‘Dat veldje ziet er nu niet uit’

Jongeren en scholieren die regelmatig een balletje trappen in het Hofpark in Wateringen hoeven over een paar maanden niet meer met gevaar voor lijf en leden de knollentuin te trotseren: het nieuwe kunstgrasveld komt eraan.

In overleg met de scholen in Wateringen die gebruikmaken van het veld en jongerenwerk is er een keuze gemaakt voor een kunstgrasveld, dat nu in voorbereiding is. De aanleg hangt af van een rapport van een archeologisch onderzoek dat gedaan is. Dat rapport ligt nu ter goedkeuring bij het ministerie, maar groen licht kan elk moment gegeven worden. Dan duurt het nog drie maanden totdat het kunstgrasveld is aangelegd. Dat wordt dan naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar.

Blij

Voormalig CDA-raadslid Jan van Rossum, zelf woonachtig in Wateringen, is er blij mee. Hij is de grote animator achter de aanleg van het kunstgrasveld. Hij schreef vorig jaar een amendement dat tijdens een raadsvergadering werd aangenomen. CDA, VVD en LPF Westland stemden toen in met zijn voorstel om 150.000 euro voor het kunstgrasveld te reserveren. ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66, Westland Verstandig en de PvdA stemden tegen. Met name D66 Westland vond het kunstgras maar niks. Dat leidt volgens de partij tot ‘minder groen en biodiversiteit’.

,,Mooi dat het veld eraan komt”, zegt Van Rossum daar nu over. ,,Dat veldje ziet er niet uit en nieuwe graszoden leggen heeft ook geen zin, want dat gras is zo weer weg. Kunstgras is de ideale oplossing, dan kun je het veld altijd gebruiken. Naast de basisscholen en voetballende jeugd die het veld bespelen wordt er ook heel veel aan bootcampen gedaan. Die mensen kunnen dat straks ook op het kunstgrasveld doen. Een stuk veiliger dan op het huidige trapveldje.”