Kunstwerken van patiënten haalt Korsakov uit de taboesfeer

Westland Verstandig wil ophelde­ring over quickscan opvangloca­ties arbeidsmi­gran­ten

16 november Westland Verstandig wil opheldering over de quickscan van opvanglocaties voor arbeidsmigranten. Daarvoor dient het mogelijk een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) in bij het gemeentebestuur. In die quickscan wordt getoetst of voorgestelde opvanglocaties aan de voorwaarden voldoen.