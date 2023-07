Kürşat (28) pimpte de Mercedes-Benz G-Klasse van Joey Bravo en de Rangerover Sport van Famke Louise

Koen (36) zit in een rolstoel, maar kan straks weer lopen zonder krukken dankzij robotpak van studenten

Koen (36) belandde ruim negen jaar geleden na een ongeluk met een dwarslaesie in een rolstoel. Lopen zonder krukken is iets waar hij nu alleen nog maar van kan dromen. Die fantasie werd vrijdag voor even werkelijkheid, toen hij zonder hulp drie stappen zette in zijn exoskelet. Daarna haperde het apparaat vanwege een technisch mankement en moest hij zijn demonstratie staken.