Kweektafel in de fik in kas Honselersdijk

Westlandse kiezer rekent coalitie­par­tij­en genadeloos af: ‘Ik dacht dat mensen wat tevredener zouden zijn’

De Westlandse kiezers hebben de coalitiepartijen genadeloos afgestraft. Zeven zetels verloren het CDA, de LPF, de VVD en ChristenUnie woensdagavond tezamen toen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt werd. Het is nu de grote vraag of één van deze vier nog terugkeert op het pluche. De Westlandse kiezer heeft de coalitie genadeloos afgerekend. ,,Misschien zijn we te veel achter de schermen bezig geweest.”

12:02