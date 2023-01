Kweker al jaren geterroriseerd om komst woonpark arbeidsmigranten: nu brandde opnieuw een auto uit

Verbijsterd is Paul Fransen over alweer een autobrand op het terrein van zijn orchideeënkwekerij in De Lier. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde daar zijn bestelbus met aanhangwagen uit. Hoewel het onderzoek nog loopt, twijfelt Fransen er niet aan opnieuw slachtoffer te zijn geworden van brandstichting.

De kweker is al lange tijd doelwit van terreuracties door onbekenden nadat hij enkele jaren geleden twee hectaren grond van zijn bedrijf op de hoek tussen de Burgemeester Van der Goeslaan en de Oostbuurtseweg verkocht aan uitzendbureau Tradiro. Dat wil op deze plek een wooncomplex voor 680 arbeidsmigranten bouwen.

Oogje in het zeil

Omdat hij al een tijdje wordt geplaagd door intimidaties heeft Paul Fransen iemand in de schuur van zijn terrein gehuisvest om een oogje in het zeil te houden. Die belde hem om tien voor drie in de vroege zaterdagochtend op om te melden dat er weer brand was. Toen Fransen naar boven rende en uit het raam keek sloegen de vlammen al uit het bedrijfsbusje. Hoewel de brandweer er snel bij was, viel het busje niet meer te redden. De aanhangwagen is zwaar beschadigd.

,,Te bizar voor woorden", reageert de gedupeerde tuinder. ,,Het is een tijdje rustig gebleven, maar vorige maand heeft het Westlands gemeentebestuur groen licht gegeven voor de bouw van het woonpark. Klaarblijkelijk begint daarmee de ellende weer opnieuw. Ik word er heel erg moe van.”

Kogelbrief

Twee brandstichtingen, stenen tegen de ruiten, bekladding van de kassen met orchideeën, een vuurwerkbom en een valse melding van een wietplantage waren de eerdere incidenten die plaatsvonden bij de kwekerij. Fransen zegt zelfs een kogelbrief te hebben ontvangen op het moment dat hij zijn grond wilde verkopen voor huisvesting van migranten.

Volledig scherm De bekladding van de kassen in 2020. © Thierry Schut

Al vijf jaar geleden heeft de orchideeënkweker de eerste stappen gezet om een deel van zijn grond te verkopen. Paul Fransen heeft zelfs nog met het idee rondgelopen er een jachthaven van te laten maken, maar zijn makelaar vond een woonpark voor arbeidsmigranten een beter idee. Al vanaf het moment dat de plannen naar buiten kwamen ontstond hevig verzet. Omwonenden vinden het woonpark veel te groot en vrezen voor hun veiligheid.

Ondanks alle bezwaren uit de buurt gingen zowel provincie als gemeente akkoord met de plannen. In december liet de gemeente Westland weten een vergunning te verstrekken voor de duur van tien jaar vanaf het moment dat de huisvesting daadwerkelijk in gebruik is genomen. Namens omwonenden kondigde Jacques Enthoven aan naar de rechter te zullen stappen in de hoop het besluit te kunnen terugdraaien.

Schandalig

Over de brandstichtingen op het terrein van Paul Fransen is Jacques Enthoven echter stellig. ,,Dat heeft niets te maken met de strijd die wij voeren tegen de komst van het woonpark", zegt hij. ,,Deze acties zijn schandalig. Dat vind ik niet alleen, zo denkt de hele buurt. We hebben geen idee wie hier achter kan zitten.”

Volledig scherm Paul Fransen. © Zembla / BNNVARA

Paul Fransen heeft na de vorige incidenten enkele camera's op zijn terrein opgehangen. Het is niet bekend of er op de beelden van afgelopen weekend iets is te zien dat op brandstichting duidt. De kweker schat zijn schade ditmaal op vijfduizend euro. ,,Het was een oud bakkie, maar hij deed het", zegt hij. ,,Nadat mijn vorige busje al in vlammen is opgegaan durf ik niet te veel geld meer te steken in een nieuwe.”

Ondanks alle ellende laat de nuchtere Westlander zich niet wegjagen. ,,Ik woon hier mooi", zegt hij. ,,Ik slaap niet zo vast meer als vroeger. Hoewel ik vrijdagnacht toch uit bed moest worden gebeld omdat ik niets van de brand had gemerkt.”

