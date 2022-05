Kweker wil verder ontwikkelen, maar buren vrezen overlast: ‘Kassen lijken steeds meer op fabrieken’

Conserva­tor Ton Immerzeel weg bij Westlands Museum: ‘Verleden wordt hier nog wel eens vergeten’

Dertig jaar lang wás hij het Westlands Museum. Op 1 juli is dat tijdperk voorbij en verlaat Ton Immerzeel de museale boerderij aan de Dijkse Middel Broekweg. Eenmaal gepensioneerd blijft hij van Westland houden, maar toch in Den Haag wonen. „Het is fijn in de stad, dáár gebeurt meer.”

27 mei