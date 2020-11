Lachgasgebruiker racet roekeloos over A4, inzittenden negeren aanwezige agenten en blijven ballonnen gebruiken

De politie heeft afgelopen nacht een auto gevolgd die met hoge snelheid en slingerend over de A4 reed. De dollemansrit eindigde op een industrieterrein aan de Naaldwijkseweg in Wateringen. Daar bleken de inzittenden volop gebruik te maken van lachgas. In een nabijgelegen garagebox werden tientallen lachgasflessen aangetroffen.