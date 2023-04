Ledlampen in lichtmasten langs sportvelden komen eraan, maar er moet wel vier ton extra bij

Stoelen­dans in raadzaal blijft uit, maar ruziënde partijen nog steeds geen vrienden

De stoelendans in de Westlandse gemeenteraad gaat niet door en is na een wat knorrig overleg in der minne geschikt. Het CDA, dat formeel om een andere plaats in de raadzaal had gevraagd omdat het niet meer naast Westland Verstandig wilde vergaderen, blijft op dezelfde plek zitten.