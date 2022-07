‘Leegstaande kantoorgebouwen in Westland ombouwen tot woningen’

,,Voor starters is het momenteel bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden in Westland”, zegt Bianca van Dijk. ,,Het ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar woningen zou juist voor deze groep een uitkomst bieden.”

Thuiswerken was de afgelopen twee jaar de norm als gevolg van het coronavirus. Omdat thuiswerken hierdoor steeds gebruikelijker is, blijkt een deel van de kantoorpanden leeg te staan, aldus de twee VVD’ers, die stellen dat uit een analyse van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield blijkt dat in Nederland zo’n 2,1 miljoen vierkante meter kantoor overbodig is. Dit zou minimaal 11.500 woningen in Nederland op kunnen leveren.