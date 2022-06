Leerlingen bouwen gigantisch insectenhotel van 25 vierkante meter

Column Zou het kunnen dat Maxima’s observatie ‘Hij is een beetje dom’ erfelijk is?

Willem Alexander heeft het eindelijk voor elkaar: hij mag toch zonnepanelen op het dak van zijn paleis leggen. Paleis Noordeinde, niet Huis ten Bosch. Twee jaar geleden meldde premier Rutte dat het niet rendabel zou zijn. Willem was teleurgesteld, maar krijgt nu toch zijn zin. Of het nu ineens wel rendabel is wordt niet vermeld. Hij is de koning, vergeet dat nooit. Willem is niet teleurgesteld, hij is boven-ons-gesteld.

6:15