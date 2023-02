Leerlingen Floracollege geven geld van kerstmarkt aan Team Westland en Pamoja

Lieve Rachel Die mysterieu­ze Valentijns­kaart heb ik al vijftig jaar bewaard

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek over carnavalsgedoe op school en over het mysterie van een valentijnskaart waarvan de afzender zich nooit heeft gemeld.