Leerlingen halen speciaal voor juf Christel en juf Corine 12.000 euro op voor het goede doel

Biblio­theek gooit duizenden werken van kunstuit­leen in de verkoop: ‘Geen ruimte voor in het nieuwe pand’

Het portret van Frida Kahlo van de kunstenaar Dominic Brown hoort met een vraagprijs van 1150 euro tot de duurste werken, maar voor 700 euro haal je een prachtig landschap van schilder Jan van Munster in huis en ook onder de 300 euro is er genoeg keuze. Bibliotheek aan de Vliet in Rijswijk stopt met het uitlenen van kunst en heeft de collectie in de verkoop gezet.