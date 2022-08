Leuk uitje voor dit weekend: bijzondere militaire kaarten in Bunker Bremen

Grote schermen bij Westlandse stranden die bezoekers wijzen op gevaren van de zee

Op twee plekken is het strand in Westland een stukje veiliger geworden. Dat is althans de hoop van de Reddingsbrigade in ‘s-Gravenzande en Monster. De verbetering is te danken aan twee enorme ledborden, waarin bezoekers van het strand adequaat worden geïnformeerd over de gevaren van de zee. In verschillende talen wordt onder meer gewezen op de gevaren van een mui en de tijdstippen van hoog- en laagwater.

16 augustus