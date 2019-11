Levensader van het Westland door virus bedreigd

Binnen&buiten De verf is ‘net droog', maar Yumke kiest toch voor de liefde

10:29 Yumke Kaptein verkoopt haar eengezinswoning in de Carthuyzerstraat in Delft. Ze woont er amper een jaar, de verf is net droog. Maar, impulsief als ze is, kiest ze voor de liefde en trekt in bij haar vriend. We gingen bij haar langs voor de rubriek Binnen&Buiten.