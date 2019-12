Levenswerk ging in vlammen op: Wielaart en Zeeman blikken terug op vernietigende brand bij Boetzelaer

Tuinbouw­sec­tor slijpt de messen voor gesprekken met minister over verhoging van belasting op elektrici­teit

11:19 De glastuinbouwsector in Pijnacker-Nootdorp en Westland slijpt de messen voor de gesprekken met de minister over de exorbitante verhoging van de belasting op elektriciteit. Want één ding is zeker voor de tuinders: die móet eraf.