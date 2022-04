Lezen suf? Mylan (12) schreef zijn eigen boek: ‘Als het in mijn hoofd zit, zet ik het op papier’

Belg krijgt 2 weken cel en geldboete voor rammen van taxi op A13; hij had gedronken en geblowd

Een 42-jarige man uit België is veroordeeld tot een celstraf van 2 weken en een geldboete van 1000 euro vanwege een verkeersruzie op de A13 bij Delft in 2018. De automobilist ramde een taxi die tollend om zijn as tot stilstand kwam op de snelweg.

15 april