Lia zoekt wanhopig naar medaillon met foto's van haar overleden familieleden

‘Wie heeft recent een porseleinen pop gekocht bij de missiewinkel in Honselersdijk? In het broekje zit mijn medaillon met foto’s van mijn overleden kinderen. Het is mij erg dierbaar.’ Deze oproep deed Lia Roeleveld (65) uit Naaldwijk afgelopen weekeinde in de rubriek Lezers helpen Lezers in deze krant. Het is haar laatste strohalm in de zoektocht naar het medaillon. Ze raakte het vorig jaar kwijt tijdens de najaarsschoonmaak. ,,Het begon toen we in oktober met het gezin naar Egypte op vakantie gingen. Ik was 65 geworden en we wilden graag met de kinderen en kleinkinderen op vakantie. Ik besloot het medaillon niet mee te nemen omdat we zouden gaan snorkelen. Ik wilde het ook niet zomaar in een laatje leggen in het geval dat er zou worden ingebroken in huis en stopte het daarom in het broekje van een porseleinen pop. Daar zou het wel veilig zitten, dacht ik toen”, vertelt Roeleveld.



Voor haar liggen foto’s van haar zoon Ronald en kleinzoon Wessel. Dezelfde foto’s zaten in het medaillon, dat ze sinds vier jaar eigenlijk dag- en nacht op haar hart droeg. ,,Wessel is dertien jaar geleden geboren. Hij was een van een tweeling die 3,5 maand te vroeg geboren is. Het ventje heeft het helaas niet gehaald. Vier jaar geleden overleed ook nog eens mijn zoon. Hij had suikerziekte en is overleden aan een hypo.”



Na de vakantie kon Roeleveld zich niet meer herinneren waar ze het medaillon had gelaten. Het bleef knagen en ze kon er slecht van slapen. ,,Aan het eind van het jaar hebben we het huis opgeruimd. Oud speelgoed van de kinderen en spelletjes gingen naar de missiewinkel in Honselersdijk. Ik heb ze allemaal nog gecheckt op het medaillon. Ook de porseleinen pop stond in die kamer. ‘Neem de pop ook maar mee’, zei ik tegen mijn man. Pas in februari kwam het weer naar boven: ik had het medaillon in de pop gedaan!” Tevergeefs ging ze terug naar de kringloopwinkel, waar wekelijks honderden nieuwe spullen worden binnengebracht. Niemand wist meer van het bestaan van de pop af. Laat staan wanneer de pop was verkocht en aan wie. Ze plaatste een oproep op Facebook die 250 keer werd gedeeld, maar geen reactie. Ook een poster met oproep in de winkel gaf geen resultaat. ,,Het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik heb zelfs nog gepoogd om met een ‘lokpop’ naar de winkel te gaan. Als iemand die zou kopen, was het misschien een liefhebber en hadden ze ook de andere pop gekocht.”