Liefdesmakelaar Manon koppelt mensen in levende lijve: ‘Apps leiden tot ordinaire vleeskeuring’

Als je een huis aan nieuwe eigenaren kan koppelen, kan je ook liefdespartners bij elkaar brengen. Dat denkt althans de Haagse Manon Balkenende (27) van Daten doe je zo. De vrouw die in het dagelijks leven makelaar is, hoopt een ware cupido te worden.

Manon Balkenende weet dat de combinatie van makelaar en 'liefdeskoppelaar' een bijzondere is. ,,Het ligt niet voor de hand, dat zie ik ook. Toch is er wel degelijk een link tussen de twee. Als je als makelaar op zoek bent naar de 'perfecte match', ben je constant aan het aftasten wat mensen willen. Daar komt heel veel mensenkennis bij kijken. Je moet je medemens kunnen lezen. Daarbij zegt de glinstering in iemands ogen álles. Als liefdeskoppelaar hoop ik diezelfde blik te vangen. Dan ben je binnen", grinnikt de Haagse.

Met de speeddates en single-borrels die zij vanaf 17 januari in café De Jachthaven in Kwintsheul houdt, hoopt Balkenende mensen een handje te helpen in het vinden van de liefde. Overigens zijn ook mensen van buiten het Westland welkom. Alleen bestond zoiets nog niet in Westland.

Ongewild vrijgezel

,,Ik weet hoe lastig het kan zijn. Sommige van mijn vriendinnen zijn ongewild vrijgezel. Zij begeren een serieuze relatie. De kroeg lijkt dé plek. Iedere week duiken zij weer in het uitgaansleven op zoek naar de man van hun dromen.''

Vaak zonder succes, vervolgt de 27-jarige. ,,Mensen die elkaar stomdronken ontmoeten, komen meestal niet tot het punt waarop ze elkaar écht leren kennen. Het blijft bij een beetje lallen. De vonk krijgt niet de ruimte om echt over te slaan.''

Volgens haar kan het zoeken naar een partner veel effectiever, namelijk door naar een single-event te gaan. ,,Eén ding is zeker: iedereen is vrijgezel, tamelijk nuchter en je bent er allemaal met hetzelfde doel."

Bewijs

Ironisch genoeg heeft Balkenende haar partner, met wie zij een zoon heeft, wél tijdens het uitgaan ontmoet. ,,Het kan wel, blijkt uit dit levende bewijs", zegt ze lachend. ,,Toch zie je vaak genoeg dat het niet werkt.''

Volgens Balkenende kan je die 'leuke ander' het best in het écht ontmoeten. Datingapps, zoals Tinder en Happn, zijn passé. ,,Natuurlijk kan het dienen als zoekmachine voor 'de ware', maar over het algemeen is het vooral een ordinaire vleeskeuring, waarop mensen uit pure verveling andere mensen bekijken. Als iemand er goed uitziet, krijgt hij of zij een goedkeurend hartje. Zo niet, dan weet je niet hoe snel je op het afwijzende kruisje moet drukken. Heel serieus is zo'n app vaak niet.''

Zelf heeft Balkenende zich ook een tijdje op Happn begeven. Op een bepaald moment was de Haagse er helemaal klaar mee. Het liep te vaak uit op een grote desillusie. ,,Oh, hou op", zegt ze lachend. ,,Er zitten hele rare mensen op datingapps. En niet iedereen is hoe hij zich voordoet. Zo had ik een date met een gast die er in de app heel gespierd uitzag. Foto's van jaren geleden, zo bleek. Inmiddels was hij een..." Ze aarzelt even. ,,Laat ik het houden op 'een ander persoon'.''

Ontsnapt

De Haagse vertelt hoe ze aan deze date is ontsnapt. Namelijk door een vriendin de opdracht te geven haar onmiddellijk te bellen met een 'spoedgeval'. ,,Een klassieke smoes om zo snel mogelijk weg te komen. Zo slim ben ik dan ook wel.''

De toekomstige deelnemers aan haar datingexperiment hoeven niet gewapend te komen met dit soort smoezen. ,,Dat is het voordeel van speeddaten. Je weet meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Klikt het niet, dan zit je in no time bij de volgende potentiële partner. Na vijf minuten klinkt de bel en schuif je door. Je bent niet een hele avond aan iemand gebonden.''

Maar heb je aan zo'n minigesprekje van driehonderd seconden genoeg om die gloednieuwe partner te leren kennen? ,,Je kunt iemands stem horen, echt in de ogen kijken en ruiken, mocht je daar behoefte aan hebben. Daar kan je al heel veel uit opmaken."

Alleen

Balkenende heeft het idee dat veel mensen zich alleen voelen. Zéker jongeren. ,,Dit laten zien, doen of durven ze niet. 'Je redt je ook in je eentje' lijkt de heersende opvatting. Dat is absoluut waar, maar het is veel gezelliger samen.''

Tot nog toe hebben zich vooral vrouwen aangemeld. Hoe komt het dat de mannen achterblijven? ,,Dat is een goede vraag. Ik denk dat zij eerst willen zien of daar een beetje leuke vrouwen op afkomen. Stom, want de volgende keer zitten er weer anderen.” Uiteindelijk kun je het beste gewoon doen, vindt Balkenende. De kans op liefde laat je toch niet lopen?