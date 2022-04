Lierenaar opgelicht door ‘bankmedewerker’ met tattoo met tekst ‘Trust No One’

Bouwen in weiland is voor vertrek­kend wethouder Smit een gruwel: ‘We moeten het groen koesteren’

Huizen bouwen in het weiland. In heel Nederland klinkt de lokroep, maar de afscheidnemende wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland moet er van gruwen. Het buffergebied vol weidegrond tussen de grote steden is volgens de scheidend wethouder het kind met het badwater weggooien als de heipalen zouden verschijnen. ,,Het groen moeten we koesteren in dit stedelijke gebied. Het is een postzegel, maar heel belangrijk voor onze gezondheid en het economisch vestigingsbeleid.”

25 april