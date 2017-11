'Liever leven als een leeuw dan als een lam'

De nieuw­jaars­re­cep­tie verhuist

11:11 De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westland wordt begin volgend jaar mogelijk niet meer in de Oude Kerk van Naaldwijk gehouden, zoals gebruikelijk was. Burgemeester Agnes van Ardenne vindt dat het nieuwe gemeentehuis de beste plek is voor deze bijeenkomst. Ook het nieuwjaarsontbijt, dat voor medewerkers van de gemeente is, kan het beste in het nieuwe raadhuis.