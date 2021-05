Lisa vindt 17 zijn net niks: ‘Ik doe wel eens een drankje hoor, we zitten per slot van rekening in het Westland!’

Waarom ben je buddy?

„Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen! Met de 82-jarige mevrouw waar ik wekelijks kom, heb ik echt een klik. We raken niet uitgepraat. Een uur vliegt voorbij. Ik heb ook wel eens langer bij haar gezeten, waren we de tijd vergeten. Soms doen we een spelletje of we bakken pannenkoeken. Als het warmer wordt, gaan we een ijsje halen in het dorp. Stichting Buddy Netwerk kijkt altijd of er een goede match is tussen jou en de cliënt. Ook krijg je eerst een cursus.”



Hoe voelt het om 17 jaar te zijn?

„Ik vind het een aparte leeftijd. Je mag net niks. Met mijn vriendinnen doe ik wel eens een drankje hoor. We zitten per slot van rekening in het Westland! Ik heb er goede afspraken over gemaakt met mijn ouders. Een keer was een Bacardicolaatje verkeerd gevallen. Dat heb ik geweten.”