Liselotte verruilde Frans balkon voor grote tuin: ‘Ik wil dat deze tuin een begrip wordt in Maasdijk’

23 mei Coby van der Krogt en haar vriend Harrie van Holsteijn kochten in 2014 een charmant huisje aan het water in Maasdijk. Met veel liefde en aandacht knapten ze het in vijf jaar op. Daarna was de tuin eindelijk aan de beurt. ,,Die is nu rijkelijk groeiend en bloeiend. En als echte Westlanders hebben we natuurlijk een druivenserre.” Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Mijn Tuin.