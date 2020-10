Loek (67) is klaar met coronaklagers: ‘Poot toch een krokusje. Dat helpt’

golfbrekersDeze keer in de rubriek Golfbrekers: Loek Zwinkels. Met 67 jaar door zichzelf benoemd tot ‘oude wijze man’. Als het aan hem ligt, poot iedereen krokusjes in de tuin. Deze helpen uitkijken naar de lente. Tegen die tijd is er een vaccin en kunnen we weer doen en laten wat we willen, hoopt de Naaldwijker. Zelf heeft hij er tweehonderd in de grond zitten.