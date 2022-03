Lokale partijen voorspellen aardverschuiving in Midden-Delfland

Roeling staat in Midden-Delfland bekend als luis in de pels. Het is geen geheim dat de wethouders en diverse hoge ambtenaren zijn bloed wel kunnen drinken. In 2020 deed hij tot grote ergernis van de gevestigde macht een boekje open over de grote uittocht van ambtenaren, die in de woorden van Roeling genoeg hadden van het ‘slechte bestuur‘ en de ‘besluiteloosheid‘. Populistisch geklets, zo viel te horen in in het rietbedekte gemeentehuis in Schipluiden. De mutaties waren toeval en deels een gevolg van de overspannen arbeidsmarkt, was de officiële verklaring.