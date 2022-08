Lopers Company in Naaldwijk gaat helemaal niet dicht: ‘Ik wil nog 30 jaar door’

Wat is er aan de hand? John Heemskerk kondigde onlangs in deze krant aan volgende maand te stoppen met Zier Running aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, simpelweg omdat hij geen opvolger heeft. Lopers Company Westland was sinds 2008 een filiaal van Zier Running in Naaldwijk, totdat Sander van Assen de winkel vorig jaar september overnam en omdoopte tot Lopers Company Westland. Nu Zier Running in Den Haag ermee stopt denken veel mensen dat de zaak in Naaldwijk ook dicht gaat. Maar dat is dus niet zo.