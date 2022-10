LPF Westland en D66 krijgen omstreden hek aan de Kruisbroekweg niet weg: ‘Dat leidt tot onveilige situaties’

DUWO en Vidomes ruilen in totaal 1100 woningen uit: ‘Komt dienstver­le­ning ten goede’

Bijna duizend huizen van studentenhuisvester DUWO gaan per 30 december over naar Vidomes. De woningcorporatie draagt 107 studentenhuizen over aan DUWO. Het zou de dienstverlening voor huurders ten goede moeten komen. Voor huurders verandert er in eerste instantie niets aan hun kale huur.

