LPF Westland terug in de oppositie: partij wil alleen lokale coalitie, zonder de VVD

Twee gewonden naar ziekenhuis na verkeerson­ge­luk in Naaldwijk, veel schade aan voertuigen

Twee personen zijn vanavond gewond geraakt na een verkeersongeluk op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk. Eén van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en een ander is zonder spoed vervoerd. Er is veel schade aan de voertuigen van de botsing.

29 maart