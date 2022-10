Lubach neemt bloementelers op de hak: ‘Er is toch ook geen siermelk?’

In De Avondshow rekent presentator Arjen Lubach vaker af met een cultureel gebruik, industrie of gebeurtenis. Zo werden eerder de cryptowereld, vleesindustrie en personal coaches op de hak genomen. In de aflevering van gisteren ging het over de nadelen in het proces voor het maken van een bos bloemen in de kas.

Zo verbruiken de kassen waarin de bloemen geteeld worden jaarlijks 2,4 megaton CO 2 . Dat zou meer zijn dan de hele bevolking van Rotterdam bij elkaar. In tijden waarin we weinig gas hebben om huizen te verwarmen, zouden we het dan moeten besteden aan een nutteloos product? ‘Er bestaat toch ook geen siermelk?’, beredeneert Lubach.

Afrika

Het zou uiteindelijk veel milieuvriendelijker zijn om de bloemen uit Afrika te importeren. Een bosje van elf kleine Afrikaanse rozen zou gelijk staan aan één Nederlandse kasroos qua milieubelasting. Daarnaast zouden voor de bloemen extreem veel gif gebruikt worden, omdat voor de export naar andere landen geen enkel insect erop mag zitten. Met negatieve gevolgen voor de Nederlandse natuurstand.

Ook werden misstanden bij de arbeidsmigranten aan de kaak gesteld. Zo werkten medewerkers uit Oekraïne, veelal jonge vrouwen, onder contracten met schimmige voorwaarden. Er werd zelfs gedreigd met deportatie naar hun thuisland, waar momenteel oorlog is. Arbeidsinspectie onderzoekt deze zaak momenteel nog.

Reactie Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland wil niet reageren op de uitzending. ,,Het is een satirisch programma en we willen het niet groter maken dan het is”, zegt een woordvoerder desgevraagd. ,,We zullen op een later moment nog een reactie sturen naar de redactie van Lubach, met alle cijfers over onze industrie.”

