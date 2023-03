Luide roep om meer verpleeghuisplekken Westland: ‘Bedden verplaatsen vanuit Den Haag en Delft’

Vaart achter woningbouw op kansrijke locaties: ‘Iedereen wil zo snel mogelijk aan de slag’

De Verkadelocatie in Kwintsheul, achter de Spaansche Vloot in ‘s-Gravenzande, de Hoofdstraat in De Lier, de Witte Brug in Poeldijk en de Naaldhorst in Naaldwijk. Zomaar een paar locaties in Westland die geschikt zijn voor woningbouw, maar waar al jaren niks gebeurt. Waarom ligt het daar stil en hoe kan er wél snel gebouwd worden?