Luke is apetrots op elektrische Mini van 55 jaar oud

Video Snoeken uitgezet in speciale kraamkamer: ‘Hebben het niet makkelijk in Nederland’

8:11 In de vispaaiplaats bij Hoek van Holland zijn gistermiddag snoeken uitgezet in zogeheten kraamkamers. De dieren kunnen daar in prettige omstandigheden opgroeien en zich voortplanten. ,,De snoek heeft het niet makkelijk in Nederland.''