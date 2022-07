Luxueuze winkel in Naaldwijk beroofd, designertassen van duizenden euro’s gestolen

Dieven sloegen in de holst van de nacht toe. Ze forceerden het ijzeren rolluik aan de ‘s Gravenzandseweg en sloegen een gat in de voorruit. De rovers gingen er vandoor met de voorraad tassen in de winkel. Er is nog niemand opgepakt.

Gucci

De twee eigenaressen zijn aangeslagen nadat ze de ravage vanochtend aantroffen. ‘Onze ergste nachtmerrie is vandaag uitgekomen. We zijn beroofd van onze voorraad’, schrijven de ondernemers op Instagram. ‘Het is een zwarte dag, alles waar we zo hard voor hebben gewerkt. Via deze weg laten we weten dat er niks meer beschikbaar is via onze site. We zijn diep bedroefd en hebben hier geen woorden voor.’