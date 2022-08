‘Maak van duinvallei Watergat een zoetwaterbuffer voor de Westlandse tuinbouw’

Vraag bij het nieuws Hoe dwing je landen hun ambassades te onderhou­den en voorkom je dat panden wegkwijnen?

Het gemeentelijke monument aan de Groot Hertoginnelaan 30 is de bewoners van de Haagse wijk Duinoord al jaren een doorn in het oog. Het pand is eigendom van Kroatië, maar het land nam de beoogde ambassade nooit in gebruik. En nu kwijnt het al jaren weg. Waarom is het zo ingewikkeld om landen te bewegen hun ambassades goed te onderhouden?

