Maar liefst 134 inzendingen voor vangtuig rivierkreeften: ‘Dit is echt boven verwachting’

Te veel auto's en te weinig parkeer­plek­ken: bewoners in de Opstal willen een oplossing

Het is een herkenbaar probleem: je rijdt aan het eind van de dag je straat in, zoekt een parkeerplek, maar alles is vol. Veel wijken kampen met een auto-overschot. Of is het een parkeerplektekort? Bewoners van de Opstal zijn het zat en gaan turven.