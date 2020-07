Maarten en Krista zijn alles kwijt na felle woningbrand: ‘Krijg mijn vrouw met geen knokploeg dat huis meer in’

Tanden eruit door beschonken snorder, alcohol bracht hem vaker in de problemen

8:18 De dronken snorder Karel-Jan P. tufte op 21 juli 2019 op de Woudseweg in Den Hoorn gewoon door, nadat hij een fietster had aangereden. Haar tanden lagen op het wegdek. In de rechtbank zei hij donderdag ‘sorry’ tegen haar. Alcohol bracht hem vaker in de problemen. Het OM wil hem een laatste kans geven door behandeling in een kliniek.