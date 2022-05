Maarten kreeg een hartstilstand tijdens een fietstocht, maar kan nu naar Parijs fietsen: ‘Erg dankbaar’

Mijn Tuin Karin deelt opbrengst moestuin graag met beestjes: ‘Zolang ze maar twee derde voor mij laten’

Karin Hirdes is een no nonsens tuinierder. Ze gniffelt bij de gedachte aan ingewikkelde permacultuur of opgehoogde bakken met fancy grondsoorten. Ze werd door schade en schande wijs, maar inmiddels gaat het tuinieren haar behoorlijk goed af.

22 mei