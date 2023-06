Maasdijk dicht na ongeluk bij Oranjesluis

Gemeente verwijdert karren­vracht aan kroos dat voor problemen zorgt in wijk Juliahof

Mede omdat er een speeltuin in de buurt ligt, heeft de gemeente Westland kroos verwijderd van het water in de wijk Juliahof in Wateringen. Een permanente oplossing is dat alleen niet. Westland werkt de komende tijd met het Hoogheemraadschap van Delfland aan een definitieve oplossing.