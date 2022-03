In Nederland zijn tot dusver ruim 26.000 opvangplekken geregeld; de komende weken moeten dat er in totaal 50.000 worden. Oekraïners slapen in hotelkamers, sporthallen, omgebouwde kantoren of boten. In Maasdijk is zelfs een oude brandweerkazerne klaargemaakt voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. De noodlocatie is een initiatief van Stichting Maasdijk voor Oekraïne, die in oprichting is. ,,Het is echt ongelooflijk en hartverwarmend hoeveel hulp we krijgen”, zegt Wim Smit namens de stichting.