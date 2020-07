Maciej (30) kan waarschijnlijk nooit meer lopen na val: ‘Hij heeft zijn pasgeboren dochter nog bijna niet gezien’

Gemeente wil geen schrifte­lij­ke vraag meer over scheef verkeers­bord

8:23 De fractie Westland Verstandig moet opmerkingen over scheve verkeersborden en open prullenbakken voortaan gewoon maar melden via de BuitenBeter-app. Een schriftelijke vraag over dat soort ergernissen in de openbare ruimte wordt niet gewaardeerd.