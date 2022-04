Madeliefjes of duizendschoon in de tuin? ‘Die zijn hartstikke lekker op taarten of in gerechten’

Column Een selfie met een opgezette sperwer: dát wil ik!

Ik bemerkte in mijn buurt, tijdens de paasdagen, een nieuw fenomeen. We kennen het uit de Japanse tuin – die is er voor gemaakt – maar nog niet van de Carel Reinierszkade. Daar staan twee Japanse seringen, of Japanse kersen, daar wil ik van af wezen. Ze zijn bloedmooi want in volle bloesem. Hordes mensen staan ineens op hun beurt te wachten om met die bomen op de foto gaan. Of liever gezegd eronder. Selfies met een boom.

20 april