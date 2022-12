Malle Pietjes halen met oud-ijzer 132.500 euro op voor ALS Westland

column Barney beweert dat hij zestig procent van zijn vermogen kwijt is aan zijn ex

Vijfvoudig wereldkampioen darten Raymond van Barneveld is terug aan de top. Al decennialang is hij ’s lands beste darter. Met ups en downs, maar dat geldt voor iedere sporter. Hoewel niet iedereen darten als een sport ziet. ‘Het is een spelletje’, zegt Schele Joop aan de stamtafel in koffiehuis de Koning.

6:15