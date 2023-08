Man (28) uit Naaldwijk overleden bij motorongeluk

Tennistoer­nooi groeit uit tot festival: ‘Het Woodstock Open is nu al een begrip, dat geeft een kick’

Sinds jaar en dag houdt elke tennisclub in de zomer een Open Toernooi. Bij De Delftse Hout wilden ze kijken of ze dat oude en vertrouwde recept van nieuwe dimensies konden voorzien. En dat is gelukt. De geest van Woodstock waart er nu rond.