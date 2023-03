Man (35) uit Monster overleden bij ernstig ongeluk op de Monsterseweg in Poeldijk

Liveblog Stembussen sluiten deuren, opkomst in Zuid-Hol­land richting 50 procent

Ook Zuid-Hollanders mogen vandaag weer naar de stembus voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Omstreeks 15.30 uur had een kwart van de stemgerechtigden in Den Haag al een stem uitgebracht voor de Provinciale Staten. In de Schilderswijk lag er een gouden loper en was er applaus voor stemmers. Volg alle ontwikkelingen van de verkiezingen in Den Haag en omliggende gemeenten in ons liveblog hieronder.