Man (57) mishandelde vriendin omdat hij dacht dat ze vreemdging: ‘Nooit met een vinger aangeraakt’

Overkap­ping of verkassen enige opties voor tennisclub in Monster: ‘Verhuizen heeft onze voorkeur’

Een grote overkapping bouwen over de huidige vier padelbanen of verhuizen naar een andere locatie aan de rand van het dorp. Dat zijn de enige opties die nog over zijn voor de Monsterse tennisvereniging MLTV’90 nu enkele buren klagen over overlast en uit metingen is gebleken dat de wettelijke geluidsnormen inderdaad worden overschreden. Een verhuizing is het meest kansrijk.