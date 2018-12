Man die doorreed na aanrijding bejaarde man gebruikte drugs

Nabestaan­den herdenken Joop Gardien: ‘Hij was een hele fijne man’

22 december Ondernemer, vrijwilliger, familieman, weldoener en wethouder. Joop Gardien (64) was het allemaal. Als we spreken van een bekende Westlander dan was de Wateringer het wel. Vorige week overleed hij en vandaag is de uitvaart. ,,Joop was een hele fijne man.”