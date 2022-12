Man ernstig gewond na steekpartij in woning in Den Hoorn

Rond 22:30 uur kwamen meerdere hulpdiensten naar de straat in Westland. Hier vonden zij een gewonde man in een woning. De man is vervolgens in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Voor de steekpartij is een vrouw aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer, bevestigt een woordvoerder van de politie.



Eerder vanavond vond er al een steekincident plaats aan de Sportlaan in Den Haag.