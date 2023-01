Man overlijdt onder verdachte omstandigheden in ‘dealpand’

UPDATE & VIDEOIn een woning aan de Van Heuven Goedhartlaan in ‘s-Gravenzande is dinsdagochtend onder verdachte omstandigheden een overleden persoon aangetroffen. Het zou volgens buurtgenoten gaan om een bewoner (52) van het huis en hij zou gevonden zijn door zijn tweelingbroer, die daar ook woont.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. Buurtbewoners noemen het huis waarin de politie sinds dinsdagochtend uitgebreid forensisch onderzoek doet een ‘dealpand’. Er reden dag en nacht mensen af en aan en er zouden ook vaak bezoekers in de woning aanwezig zijn geweest.

In de zomer was er regelmatig flinke geluidsoverlast. Aanwezigen maakten met de ramen af en toe flink ruzie. De broers hebben in ‘s-Gravenzande de reputatie dat ze in de drugshandel zouden zitten. De geboren en getogen ‘s-Gravenzanders waren met name vroeger opvallend aanwezig in het lokale uitgaansleven, stelt een bekende van vroeger.

Opvallend was dat er de afgelopen dagen een witte bestelbus voor het appartementengebouw geparkeerd stond met de knipperlichten nog aan. De politie heeft dinsdagmorgen een tent om de bus heen gezet, klaarblijkelijk om sporenonderzoek te doen. De bus zou eigendom zou van de hoofdbewoner van het pand zijn. De man heeft een montage- en onderhoudsbedrijf en was naar verluidt onder meer actief in de kassenbouw.

De overleden man zou na een scheiding bij zijn broer aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn gaan wonen. Hij is volgens buurtbewoners een bekende van de politie. In zijn vorige woning aan de Sluiswachterstraat in 's-Gravenzande, even verderop, werd acht jaar geleden een hennepkwekerij aangetroffen. De man woonde daar destijds samen met zijn gezin.

De grootschalige aanwezigheid van de politie is in de buurt het gesprek van de dag. Veel mensen kennen de broers, die in de verder rustige nieuwbouwwijk opvallend aanwezig zijn. ,,Ik kende ze niet goed, maar ze zeiden altijd vriendelijk gedrag,” zegt een buurvrouw tijdens het uitlaten van de hond. ,,Ik zie ook hun moeder weleens, een heel vriendelijk vrouwtje. Het is al erg genoeg, voor haar is te hopen dat haar zoon een natuurlijke dood is gestorven."

De politie rukte dinsdagmorgen vroeg met veel materieel uit naar de woning aan de Van Heuven Goedhartlaan. Voor de woning stonden lange tijd meerdere politievoertuigen en een deel van de straat was afgezet. Leden van de Forensische Opsporing zijn in witte pakken in de woning aanwezig. Zij trokken vele uren uit voor gedetailleerd sporenonderzoek in het bescheiden appartement.

De politie stuurde aan het einde van de ochtend een Twitterbericht de wereld in met de melding dat er een overleden persoon was aangetroffen in een woning en dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Meer wilde een woordvoerster daar vanmiddag nog niet over zeggen.



De politie doet onderzoek om te kunnen vaststellen of het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat of niet.

