Man rijdt tijdens achtervolging in op agenten en wordt door politie neergeschoten

Blauw licht van deze mi­ni-kerncentra­le is walhalla voor wetenschap­pers: ‘Bijna een religieuze ervaring’

De oudste en onbekendste kerncentrale van Nederland staat midden in de Randstad, bij Delft. Op het terrein van de TU Delft vinden al zestig jaar nucleaire testen plaats in misschien wel het meest bijzondere kernreactortje van het land. ,,Het is bijna een religieuze ervaring.’’